Oranienburg Die Leute sollen einen schönen Abend haben, feiern und zufrieden nach Hause gehen", wünscht sich Steffen Riehn, der Wirt des Weidengartens. Er erzählt weiter: "Die Gäste fehlen mir, und auch finanziell bin ich am Rand des Abgrunds. Schließlich ist die ganze Branche seit Monaten arbeitslos."

Erst am Montag kam die Nachricht vom Gesundheitsamt, dass das abgesagte Folkfest nun doch stattfinden dürfe. Schon lange vor Beginn gibt es in der Umgebung des Weidengartens keinen Parkplatz und am Zaun kein Fleckchen, um ein Fahrrad anzuschließen.

Oliver Dehnick, Frontmann der Stout Scouts ist aufgeregt. "Unseren allerersten Auftritt als Band hatten wir 2001 hier im Weidengarten. Dies ist das erste Konzert seit Monaten. Natürlich hat jeder zu Hause geübt, aber gemeinsam spielen ist einfach anders." Auch hinter ihm liegt eine schwere Zeit. Kein Verdienst als Gitarrenlehrer an der Kreismusikschule, keine Einnahmen aus Konzerten, sogar ein Instrument musste der Vollblut-Musiker verkaufen, um ein Finanzloch zu stopfen. Nun ist er aber zuversichtlich: "Das ganze Team ist wie eine große Familie. Heute spielen wir wieder und hoffentlich bleiben wir alle gesund, bescheiden und glücklich miteinander."

Glück über das gemeinsame Fest strahlen die Besucher aus, die sich an Tischen, auf Bänken und stehend bemühen, dem nächsten Grüppchen nicht zu nahe zu kommen. Jeder, den man fragt, hat eine Maske dabei, keiner trägt sie. Ines Yaka aus Oranienburg hat sogar Desinfektionsmittel in der Handtasche. Sie arbeitet als Pflegerin in der domino-world und hat die vergangenen Monate nur mit "Geduld, Disziplin und starken Nerven" überstehen können. Sie musste sich verpflichten, außerhalb der Arbeit auf alle Kontakte zu verzichten, um die Bewohner des Pflegeheims nicht zu gefährden. "Heute will ich Kraft tanken und endlich wieder unter Menschen sein", sagt sie und jubelt der Band "Tinus und Ente" zu, deren Leiter Thoralf Müller im Alltag hinter dem Ladentisch des Oranienburger Findlings steht.

Die spritzig-lebhafte Musik scheint den Wind zu wecken, der zuerst die Früchte der alten Linden und dann ein paar Regentropfen auf die Wiese trudeln lässt. Schirme und Regenmäntel werden herausgekramt aber niemand geht. Ramona Adlung ist aus ihrem Garten in Nassenheide gekommen, um den Wirt zu unterstützen, obwohl Folk nicht ihre Lieblingsmusik ist. Auch sie hat keine Angst vor Ansteckung: "Wir sind ja vorsichtig und es ist wichtig, endlich alte Bekannte zu treffen." Enkel Florian Mader ergänzt: "Auch wenn ich es eher rockig mag, Live-Musik ist immer besser als Radio."

Inzwischen ist die Bühne gewischt und "Equora-Entertainment" steppen und tanzen so, dass die Zuschauer den Bewegungen kaum folgen können. Auch die Tanz- und Theatertruppe aus Berlin hatte die letzte Vorführung am 10. Februar und konnte nur über die Internetplattform Zoom oder draußen proben. "Es ist besonders, wieder auftreten zu dürfen, wir wollen jetzt einfach Freude mit dem Publikum haben", sagt Claudia Jenrich, die Leiterin. Sie braucht das Feedback des Publikums, wünscht sich einen langsamen Übergang zur Normalität und glaubt, dass es in der Corona-Zeit trotzdem möglich war, über das Netz neue Leute zu erreichen.

Dann kommen endlich "The Stout Scouts" auf die Bühne. Das Publikum jubelt, und die Melodien gehen in die Beine. Auf der Wiese tanzen die Menschen, die Sitzenden wippen und einige steigen sogar auf Tische und Bänke, um beinahe auftrittsreifen Irish Dance zu zeigen. Schließlich kann man auch so die Abstandsregeln einhalten.