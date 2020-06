Heike Weißapfel

Schildow (MOZ) Für Kräuter scheint der Friedhof ein seltsamer Ort – es sei denn, man pflanzte mangels Garten oder Balkon selber welche aufs Grab eines Angehörigen. Darum geht es Petra Wolf am Sonnabend bei ihrer Kräuterstunde auf dem Schildower Friedhof aber nicht.

Vielmehr lässt sich abseits der Gräber eine üppige Vegetation von Wildkräutern finden, eine "Unkrautflur" am Rande. Deren Zusammensetzung bestimmt die Schildower Kräuterfachfrau für die 17-köpfige Gruppe und erzählt den Frauen sowie einem Mann von den Geschichten und Legenden, die sich um die Pflanzen ranken.

Da ist das Acker-Schöllkraut, das als Tinktur gegen Warzen hilfreich sein soll – leider aber nicht gegen Alterswarzen, wirft eine Teilnehmerin sofort ein, die dies ein ganzes Jahr lang fleißig probiert habe. Schade, aber immerhin: "Schöllkraut vom Friedhof soll besondere Kraft haben, heißt es im Volksmund", sagt Pet­ra Wolf. Die Samen der Brennnesseln gleich daneben enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte und schmecken nussig.

Das Klettenlabkraut ist eine Heilpflanze, kann durch Lab aus Milch Käse werden lassen und schmeckt der Expertin zufolge durchaus als Gemüse. "Goldrute mag dagegen niemand", sagt sie ein paar Schritte weiter. "Aber aus den Blüten lässt sich Tee machen, gut gegen Blasenentzündung oder Nierensteine." Zickzackklee, so benannt wegen der Form seiner Stängel, soll wie Rot- oder Wiesenklee gegen Wechseljahrsbeschwerden helfen. "Er ist auch schmackhaft und eignet sich für Marmelade", weiß Petra Wolf. "Aber ich koch ja aus fast allem Marmelade."

Gut zu Fuß mit Beifuß

Weiter geht’s zu Artemisia vulgaris, dem Beifuß. Die Namensdeutung ist nicht ganz unumstritten, aber sie lässt sich gut merken: Gewidmet wurde die Pflanze demnach Artemis, der griechischen Göttin der Jagd. Jäger mussten gut zu Fuß sein, und der Legende nach legten sie sich deshalb früher oft ein Zweiglein des Krauts in den Schuh, eben "bei Fuß".

An einer hohen Wilden Karde, die sich aus den Kräutern hervortut, hat eine Spinne einen zarten Faden hinterlassen. "Sieht aus wie eine Distel, ist aber keine", erklärt Petra Wolf. Einige Heilpraktiker behaupteten gelegentlich, sie helfe gegen Borreliose. Da ist sie doch sehr skeptisch. "Wenn das so einfach wäre, hätte man diese Krankheit doch längst ausrotten können."

Schließlich nähert sich die Gruppe doch den Gräberfeldern und dem, was dort typischerweise gepflegt wird. Der immergrüne Efeu gibt nicht mehr frei, was er einmal umrankt hat und steht für ewiges Leben. Vielleicht auch für ein langes Leben von Wäschestücken. Denn als Ersatz für die Waschnuss lasse sich Efeu gut verwenden, weiß eine Teilnehmerin zu berichten. Ein Schmarotzer ist der Efeu allerdings auch: Die alte Birke ein paar Meter weiter hält er – für diese ungesund – fest umschlungen.

Zwei Wacholderbüsche sind vor vielen Jahr links und rechts eines Grabsteins gesetzt worden. Dem Volksglauben nach ist der Wacholder der Wächter über Leben und Tod, ein Wach-Halter. Das Immergrün, das auf vielen Gräbern anzutreffen ist, steht sinnbildlich für die Auferstehung Christi. Als Kopfkranz diente es früher auch als Grabbeigabe und sollte vor schneller Verwesung schützen. Der Duft der Linden, die es auf vielen Friedhöfen gibt, hatte wohl auch die Funktion, Verwesungsgerüche zu mildern, vermutete Petra Wolf.

Tränendes Herz und Vergissmeinnicht gehören zu hiesigen Friedhofsblumen, die Ringelblume steht für Unsterblichkeit. In Mexiko sei die leuchtend blühende Tagetis bezeichnend für die Kultur der Totenfeier. so Pet­ra Wolf. Denn dort heiße es, dass die Toten die Farbe Orange am besten erkennen können.

Ort der Begegnung

Petra Wolf lädt aber gleichzeitig dazu ein, den Friedhof einmal mit anderen Augen zu sehen. Sie will mit der Gruppe erkunden, ob sich der beschauliche Friedhof für würdige Veranstaltungen und als ein Ort der Begegnung mit den Lebenden oder auch den Verstorbenen nutzen lässt. Denn auf den Freiflächen ist Platz, beispielsweise für eine Gesprächsrunde. Die Gemeinde Mühlenbecker Land habe sich unkompliziert darauf eingelassen, sagt Petra Wolf. So lädt ein Kreis mit acht Bänken aus der Kapelle zum Verweilen ein, die 32 Grad lassen sich im Schatten ertragen. In Corona-zeitgemäßem Abstand wird unter leichter Moderation über Leben, Tod, Begräbniskultur und Trauerformen gesprochen und philosophiert. Auch das ist ein Spezialthema der Autorin, die mehrere Bücher über Trauer geschrieben hat und seit drei Jahren zu ihrem "Café Tod", einer Gesprächsrunde, einlädt. An diesem Nachmittag ist das Experiment Friedhof als angenehmer Begegnungsort jedenfalls gut gelungen.