Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Andrang war groß am Wochenende, sowohl am Strand als auch auf dem Campingplatz am Helenesee bei Frankfurt (Oder).

Die Mehrheit der Gäste nahm die neuen Eintrittspreise gut an, berichtet Betriebsleiter Uwe Grack. "Sie sehen, dass es aufwärts geht", sagt er. Viele wünschten sich nun mehr Investitionen. Ab sofort beträgt der Eintrittspreis 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Auch die Parkgebühren wurden angehoben: Die Tagesparkkarte kostet ebenfalls 3 Euro. Es gibt auch Feierabendtickets ab 18 Uhr für 1,50 Euro, Hunde kosten 1 Euro.

Außerdem gibt es ab sofort Zehnerkarten für 20 Euro, die den alten Eintrittspreis von 2 Euro garantieren. Sie sind übertragbar, gelten das ganze Jahr und auch noch im kommenden Jahr. Menschen mit Berechtigung auf Ermäßigung zahlen für die Zehnerkarte 10 Euro.

Es sei ein Wochenende gewesen, so Uwe Grack, an dem sein Team unter Hochdruck, Stress und hohen Temperaturen gut funktioniert und zusammengehalten habe. Er ist dankbar für ihre Bereitschaft und den Spaß, den alle trotz des Stresses bei der Arbeit haben. Sechs Kollegen an der Kasse am Hauptstrand, Parkplatzeinwieser, Wasserwacht, Security – auf 50 Menschen, die für einen reibungslosen Ablauf an so einem gut besuchten Tag sorgen, kommt er.

Zu den Stoßzeiten kam es auch mal zu 30 Minuten Wartezeit. Dafür gibt es bereits eine Lösung: Bei Bedarf kann neben dem Ost-, Haupt- und Westeingang ein vierter Eingang geöffnet werden, etwa 300 Meter hinter dem Haupteingang, etwa dort, wo beim Helene Beach Festival die Hauptbühne steht.

Die Luftaufnahmen vom Wochenende zeigten, so Grack, dass die Besucher sich an die Abstandsregelungen gehalten haben und im "Schachbrettmuster", also versetzt, am Strand lagen. Die Security achtete auf ihren Rundgängen darauf, dass die Regeln umgesetzt werden. Ein "sehr gutes Wochenende", resümiert Grack.