Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Torte zum 175. Geburtstag des Hauses hatte Christine Berger selbst gebacken. Die gelernte Bäckerin ist heute Mitarbeiterin für Projekt- und Familienarbeit im Mikado in Frankfurt (Oder).

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gratulierte nicht nur zum Jubiläum, sondern schnitt auch die Torte an. Auf der süßen Kreation zu sehen: Das Haus, wie es einmal anfing, als Erziehungsanstalt Gursch’sches Gestift. Informationen dazu sowie die Geschichte des heutigen Mikado als Ort für die Grenzpolizei, NVA, Jungen Pioniere sowie Kinder und Jugendliche schaute sie sich im Anschluss in der zum Jubiläum eröffneten Ausstellung an.

Heutzutage ist das Haus für alle Generationen offen, es finden Kurse, Vorträge, Feste statt, Besucher können Mittag essen, bekommen einen Kaffee für 50 Cent, es gibt Angebote für Familien. Auch eine Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen und eine Insolvenzberatung finden sich im Haus. Am schönsten, sagen Mikado-Leiterin Heike Karg und Koordinator Stefan Schoerner, ist es zu sehen, wie ehemalige Mikado-Praktikanten und -FSJler "ihre Liebe zum sozialen Bereich entdecken".