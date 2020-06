Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Sonntag war Rekordjagd für die Initiative "Wir für euch – alle für das Hospiz Oberhavel". Schafften es die Teilnehmer der Aktion "Oberhavel läuft" in 24 Tagen einmal rund um die Welt zu laufen, wurde am Wochenende ein nächster Meilenstein geknackt: 100 000 Kilometer. Initiator Romano Bergling aus Velten ist begeistert: "Dass diese Idee so angenommen wird, übertrifft unser aller Erwartungen", sagt er im Namen des Teams, das hinter ihm steht.

Knapp 600 Läuferinnen und Läufer beteiligen sich seit dem 1. Mai beim Lauf. Nicht nur Oberhaveler. "Es gibt Läufer aus Bayern, Magdeburg und Ros­tock", so Bergling, der von einer "dynamischen und sehr erfolgreichen Laufgemeinschaft" spricht. Neben dem bewiesenen Zusammenhalt kann real geholfen werden. "Wir haben schon mehr als 6 000 Euro erlaufen", so Bergling. Zahlreiche Sponsoren konnte er überzeugen, sich zu beteiligen. "Das Hospiz ist leider auf Spenden angewiesen, um den Bewohnern den Aufenthalt so angenehm wie nur möglich zu machen", betont er die Wichtigkeit seiner Aktionen.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) unterstützt die Initiative seit Langem. "Die unterschiedlichen Aktionen, die Romano Bergling und sein Team organisieren, haben mich sehr beeindruckt", sagt sie. "Oberhavel läuft" zeige, wie sehr der Kreis zusammenhält. "Was hier alle zusammen geschafft haben, darauf können wir stolz sein." Für sie stünden neben der Hospiz-Unterstützung Solidarität und Zusammenhalt im Vordergrund.

Obwohl Laufen nicht sein Lieblingshobby ist, läuft Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) mit. Es sei wichtig, dem Hospiz Aufmerksamkeit zu verschaffen. "Es lohnt sich, sich weiterhin zu beteiligen und anzumelden", sagt er. Der Meilenstein von 100 000 Kilometern begeistert ihn. "Die Organisatoren haben meinen vollsten Respekt für ihre tollen Ideen und deren Umsetzung." Wer sich anmelden will, kann das unter www.oberhavel-laeuft.de machen. Bis zum 31. Juli wird gelaufen.