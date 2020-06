Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf 3,24 Meter stieg die Oder am Sonntag am Messpunkt 1 in Frankfurt (Oder) – und sorgte für eine Überflutung der Römertreppe.

Einige Spaziergänger nutzten das dort gesammelte Wasser, um sich Füße und Beine zu kühlen.

Für den Messpunkt in Słubice, wo am Sonntag 3,13 Meter gemessen wurden, sind für Dienstag bis zu 3,35 Meter vorausgesagt. Weiter südlich, in Aurith, hat der Grenzfluss am Wochenende den Fähranleger geflutet. Nach den vergangenen beiden Sommern mit Niedrigwasser muss die Schifffahrt vorerst nicht zu wenig Wasser zum Befahren befürchten. Gefahr geht vom Hochwasser nicht aus, dafür reicht die Wassermenge nicht.