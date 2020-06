Markus Kluge

Lindow (MOZ) Der Vogelpark in Lindow hinter dem Rathaus wird jetzt 40 Jahre alt. Nach der Grundsteinlegung 1976 durch Gerhard Hollmann war die Anlage 1980 eröffnet worden. Über das Jubiläum spricht in Lindow derzeit aber niemand. Viel mehr steht die Frage im Raum: Wann öffnet der Vogelpark wieder? Die Volieren sind leer und liegen voll Laub. Auf dem Gelände wächst das Unkraut. Eigentlich sollten um diese Jahreszeit bereits um die 200 Vögel in den Volieren sitzen und die Lindower sowie die Touristen in dem staatlich anerkannten Erholungsort erfreuen. Wie bei der Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche gesagt wurde, sei der Zustand der Anlage derzeit aber so schlecht, dass sich Gäste, die über das Wege-Leitsystem dorthin gelangen, über dieses Angebot eher beschweren. Auch im Internet verzichte die Stadt aktuell auf die Werbung für den Vogelpark, um den sich der örtliche Kleintierzüchterverein seit Jahren kümmert. Dessen Vereinsmitglieder halten normalerweise den Park nicht nur in Schuss, sie betreuen außerhalb der Saison die Tiere zudem privat. Die Züchter bekommen laut Bürgermeister Udo Rönnefahrt für den Vogelpark auch einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1800 Euro aus der Stadtkasse – Geld mit dem Futter gekauft werden soll. "Wir können aber nicht bis zum Jahresende warten. Der Vogelpark muss in kürzester Zeit wieder aufmachen", forderte Hansjörg Schubach (CDU), der auch Vorsitzender des Tourismusausschuss ist, in der Stadtverordnetenversammlung. "Entweder der Verein macht weiter, oder er hört auf", verlangte er ein klares Bekenntnis. Das Amt will nun das Gespräch mit Vereins-Chef Kevin Kienscherf suchen. Der ist telefonisch allerdings nicht zu erreichen. Wie RA-Recherchen im Umfeld des Vereins ergaben, habe der Park wegen der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie nicht gereinigt und vorbereitet werden können. Im Verein werde derzeit davon ausgegangen, dass die Anlage 2020 nicht mehr öffnet.