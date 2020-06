Marco Marschall

Joachimsthal "Unter Beobachtung steht die Strecke um den See bereits seit längerer Zeit", sagt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Verkehrsunfallkommission.

Auf der Seerandstraße ereigneten sich zwischen 2015 und 2019 insgesamt 45 Verkehrsunfälle. An 33 Unfällen waren Kraftradfahrer beteiligt, es gab 24 Schwerverletzte, 16 Leichtverletzte und zwei Verkehrstote. Erst am 26. April gab es einen weiteren tödlichen Unfall. Die zehn Kilometer lange Landschaft-Straßen-Kombination zieht viele Motorradfahrer an. Nicht selten wird die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h übertreten – sehr zum Leidwesen vom Anwohnerschaft und Erholungssuchenden.

Nach Überholverbot und Tempolimit sind nun Rüttelstreifen aufgebracht worden, wie es sie bereits zwischen Liepe und Oderberg gibt. Dort hätten die Streifen zu einem starken Rückgang der Unfallzahlen geführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Rüttelstreifen würden für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen sowie dafür, dass Fahrer ihre Geschwindigkeit überprüfen und bestenfalls anpassen.

Am Werbellinsee wurden sie über die gesamte Fahrbahnbreite gezogen, um keine Ausweichmöglichkeit zu geben. Die aus Kaltplastik bestehenden, farblich hervorgehobenen Streifen wurden vorwiegend vor den Kurven verbaut. Zudem nimmt die Taktung der Streifen mit Annäherung an die jeweilige Gefahrenstelle zu. Von ihnen selbst gehe keine Gefahr aus, heißt es.