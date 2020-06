Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Die Wriezener Stadtverordnetenversammlung hat bei ihrer jüngsten Sitzung den Gefahrenabwehrbedarfsplan für den Brandschutz und die Hilfeleistung der Stadt Wriezen bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Dieses Wortungetüm beschreibt ein dickes Dokument, das dem Bürger und der Stadtverordnetenversammlung als Arbeitsgrundlage dient. Denn bei den Feuerwehrgerätehäusern und bei den Fahrzeugen stehen Investitionen an.

Mit den Zahlen in mehrfacher Millionenhöhe will Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) nicht operieren. "Das ist ein Plan und keine Beschlussvorlage", betonte er. Gerade bei der Fahrzeugflotte der Feuerwehr stehen einige Investitionen an. Welche Fahrzeuge gekauft werden, hänge auch von der Landesbeschaffung ab, so Ilm. Als nächstes erwartet die Feuerwehr für die Kernstadt Wriezen ein Tanklöschfahrzeug (TLF) mit 5000-Liter-Tank undn die Feuerwehr Schulzendorf ein Staffelfahrzeug TLF 4000 (Liter). Beide Fahrzeuge dienen unter anderem der Bekämpfung von Waldbränden. Die Haselberger Feuerwehr als drittstärkste Truppe sei an dritter Stelle für ein neues Fahrzeug. "Wriezen hat die älteste Feuerwehr der Mark Brandenburg, das muss man ihr aber nicht ansehen", sagte Ilm.

Die Stadt Wriezen schreibt nun die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts aus. Die Wartung der Geräte, der Transport zum Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) nach Strausberg sei allein mit ehrenamtlichen Kräften nicht mehr zu schaffen, sagte Ilm. Der regelmäßige Austausch der Atemschutzgeräte sei lebenswichtig für die Einsatzkräfte. Zudem obliege es dem Gerätewart künftig für das neue Feuerwehrgerätehaus verantwortlich zu sein, in das die Stadt viel Geld investieren will.