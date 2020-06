DPA

New York (dpa) Der in Irland geborene Schauspieler Pierce Brosnan (67) glaubt nicht, dass er eines Tages für seine Heimat beim Eurovision Song Contest singen wird.

"Ich sollte für Irland singen und jetzt anfangen, daran zu arbeiten. Das ist eine lustige Vorstellung", sagte Brosnan bei der Vorstellung des Films "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga". "Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird."

Brosnan spielt in der Netflix-Komödie den Vater von Will Ferrells Figur Lars Erickssong, der Island beim ESC vertritt. Der frühere James-Bond-Darsteller hatte bereits in der Verfilmung des Abba-Musicals "Mamma Mia" bei einigen Songs mitgesungen.

Was aber für Schauspieler definitv keine Option ist, ist Aufgeben. Er werde durch Zweifel erst richtig stark, sagt Brosnan. "Wenn solche Gefühle in mir hochkommen, dann wird meine Entschlossenheit nur noch stärker", so der Schauspieler. "Du kämpfst härter, wenn die Selbstzweifel kommen. Wenn dein Selbstvertrauen mit dem Rücken zur Wand steht, das ist der Moment, in dem du rauskommst und losschlägst."

