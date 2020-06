dpa

Berlin (dpa) Die Berliner CDU-Fraktion fordert eine schnelle engere Abstimmung auf Ebene der Landesparlamente mit Brandenburg.

Dazu soll es einen Ständigen Ausschuss beider Parlamente geben, um Themen zu besprechen, die beide Länder betreffen. "Es gibt bisher nur Pseudositzungen der beiden Landesregierungen, die 30 Minuten dauern, dann geht man wieder auseinander", kritisierte Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. Bei den Ausschussitzungen könnten zum Beispiel Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik, Wirtschaftsförderung und Medienpolitik auf der Tagesordnung stehen. "Es ist für uns von ungeheurer Bedeutung, dass wir diese Chancen nutzen", sagte Dregger. "Aber es geschieht nichts."

Dabei ist die Idee nicht neu, sondern im Gegenteil schon mehrfach diskutiert worden. Im Januar 2018 haben die CDU-Fraktionen in Berlin und Potsdam in einem gemeinsamen Positionspapier gefordert, die Zusammenarbeit beider Länder zu intensivieren und einen Ständigen Ausschuss beider Parlamente einzurichten. Die Christdemokraten haben auch damals schon vorgeschlagen, jedes Parlament solle einen eigenen Ausschuss einsetzen, beide sollten dann gemeinsam abwechselnd im anderen Bundesland tagen, weil ein einziger gemeinsamer Ausschuss verfassungsrechtlich problematisch sei.

Vor zwei Jahren gab es in Brandenburg allerdings noch eine rot-rote Regierung. Aus der Idee wurde nichts. Nun fordert Dregger, sie endlich umzusetzen. In Brandenburg ist die CDU inzwischen an der Regierung beteiligt, in Berlin weiter in der Opposition. "Die Brandenburger Landesregierung ist dazu bereit und hat das auch erklärt nach der neuen Regierungsbildung, aber es wird in Berlin nicht aufgegriffen."

Die Treffen des Ausschusses sollten themenbezogen sein, forderte Dregger. Mitglied sollten die Fraktionsvorsitzenden sein, die jeweiligen Fachpolitiker könnten je nach Tagesordnung hinzugezogen werden. "Ich hoffe, dass wir noch vor der Wahl 2021 dazu kommen, dass das in Gang gesetzt wird."