Cevin Dettlaff

Radewege (MOZ) Nun ist es traurige Gewissheit: Der vermisste 26-Jährige, der am 25. Juni beim Baden im Beetzsee in Radewege untergegangen ist, lebt nicht mehr.

In den Sonntagmorgenstunden konnten Feuerwehrkräfte den Leichnam des jungen Mannes bergen. In den vergangenen Tagen hatten unzählige Einsatzkräfte nach dem Brandenburger im See gesucht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit einem Freund am Donnerstag im See schwimmen, als er plötzlich unterging. Sein 31-jähriger Freund konnte ihn nicht über Wasser halten. Andere Badegäste verständigten sofort die Feuerwehr.

Sie rückte zusammen mit Wasserwacht und Wasserschutzpolizei an. Auch ein Rettungshubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde der Mann tagelang nicht gefunden. Angehörige wurden vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut.