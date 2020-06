Cevin Dettlaff

Brandenburg an der Havel Am Samstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel im Stadtteil Kirchmöser zu einem tödlichen Wohnungsbrand.

Feuerwehrkräfte evakuierten das 9-Parteien-Haus zügig.Eine Einheit des Katastrophenschutzes versorgte die unverletzten Hausbewohner. Für einen Mieter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er überlebte das Feuer nicht. In seiner Wohnung wurden zwei Schusswaffen entdeckt, die sich jedoch als legal herausstellten.

Vor Ort hatten die Feuerwehrleute neben dem Brand mit der enormen Sommerhitze zu kämpfen. Nur mit schwerer Brandschutzausrüstung konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Neben den Einsatzkräften wurden auch die Bewohner mit Schatten und Wasser versorgt.

Das Haus wurde mit Frischluft beblasen. Jede Wohnung wurde auf Rauchfreiheit kontrolliert. Anschließend konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist bisher unbekannt.