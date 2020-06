Thomas Becker

Im Prinzip hat sich die Situation am Nachthimmel zum Vormonat wenig verändert. Der Höhepunkt der hellen Sommernächte ist überschritten, nachtleuchtende Wolken werden auch im Juli öfter zu sehen sein, und ab Ende Juli werden die Nächte wieder richtig dunkel.

Um die Mitte des Monats sind die beiden Riesen im Sonnensystem in bester Beobachtungsposition, der so genannten Opposition. Das bedeutet, dass sie der Sonne gegenüber stehen und die ganze Nacht zu sehen sind. Am 14. Juli steht Jupiter in Opposition, der mit mehr als 142.000 Kilometern Durchmesser größte aller acht Planeten im Sonnensystem. Am 21. Juli folgt die Opposition von Saturn, mit 120.000 km Durchmesser ebenfalls ein Riese und umgeben von einem mehrere hunderttausend Kilometer durchmessenden Ringsystem.

Zwischen den beiden Giganten steht dagegen ein kleiner Zwerg, der Pluto. Er erreicht am 15. Juli die Oppositionsstellung kann aber nicht mit Superlativen glänzen. Mit einem Durchmesser von 2.375 Kilometern ist er sogar deutlich kleiner als unser Erdmond. Trotzdem kennen ihn die meisten Menschen als den neunten Planeten im Sonnensystem. Diesen Status besaß er seit seiner Entdeckung im Jahre 1930 bis zum August 2006, als er von der Internationalen Astronomischen Union zu einem Zwergplaneten degradiert wurde. Sehr zum Missfallen der Amerikaner, denn Pluto war der einzige "Planet" der von einem Amerikaner entdeckt wurde.

Was war aber der Grund für die Abwertung? Da in den Jahren zuvor mehr und mehr plutoähnliche Objekte in diesem Außenbereich des Sonnensystems gefunden wurden, standen die Astronomen vor der Wahl, irgendwann vielleicht hunderte Planeten im Sonnensystem zu haben oder einige klare Bedingungen für den Planetenstatus einzuführen. Letzteres wurde 2006 wie folgt getan:

1.) Der Himmelskörper muss primär um die Sonne kreisen. Der Jupitermond Ganymed zum Beispiel ist größer als der Planet Merkur, da er aber primär den Jupiter umkreist gilt er als Mond.

2.) Der Himmelskörper muss genug Masse haben, um ein hydrostatisches Gleichgewicht zu erreichen, das bedeutet: Er muss eine Kugelform annehmen. Objekte die eine undefinierte Form haben, werden als Asteroiden, Kometen oder Kleinplaneten bezeichnet.

3.) Der Himmelskörper muss seine Bahn bereinigt, also durch seinen Gravitationseinfluss alle anderen größeren Objekte nahe seiner Bahn beseitigt haben.

Der letzte Punkt war also der ausschlaggebende, denn in der Nähe der Plutobahn gibt es noch unzählige weitere Körper mit ähnlichen Umlaufbahnen. Das gleiche gilt für den Zwergplaneten Ceres. Er wurde per Neudefinition aufgrund seiner Kugelform von einem Kleinplaneten zu einem Zwergplaneten aufgewertet. Um ihn herum schweben aber zehntausende andere Kleinplaneten um die Sonne.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es den gleichen Fall also schon einmal. Ceres wurde entdeckt und zum Planeten erklärt. Dann folgten Pallas, Juno, Vesta und viele andere. Es gab zwischenzeitlich schon mehr als ein Dutzend Planeten, bis schließlich auf die Bremse getreten und die Klasse der Kleinplaneten eingeführt wurde. Sonst hätte unser Sonnensystem heute mehr als 60.000 Planeten. Wenig Hoffnung also für Pluto, noch einmal als Planet wiederzukehren. Denn auch weit dort draußen vermuten die Astronomen unzählige Himmelskörper.

Zu beobachten gibt es bei Pluto allerdings nichts. Er ist selbst in großen Teleskopen nur wie ein winziges lichtschwaches Sternchen am Himmel. Kein Wunder bei einer Entfernung zwischen vier und sieben Milliarden Kilometern. Da lohnt sich dann eher der Blick auf die beiden Riesen. 2015 erhielt er das erste und einzige Mal Besuch von einer Raumsonde.