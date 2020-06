"History" an der Havel

Wer sich intensiver mit dem Leben der Familie Hundrieser zwischen 1946 bis 1948 beschäftigen will, dem sei das Buch "Grünes Herz zwischen Hoffnung und Abschied" aus dem Wage-Verlag empfohlen. © Foto: Buch

Hubert Hundrieser in den späten 1940er Jahren. © Foto: privat

Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow/Böhne Ein Filmteam der Februar Film GmbH besuchte jüngst das beschauliche Haveldörfchen Böhne und die angrenzende Region. Die Filmcrew arbeitet im Auftrag der bei Geschichtsfreunden recht beliebten ZDF-Reihe "History". Grund der Recherche- und Filmtätigkeit ist ein regionales Ereignis in der frühen Nachkriegszeit. Maßgeblich geht es dabei um kriminelle Ereignisse im Umfeld des Forstassessors Hubert Hundrieser.

Dieser landete, als eigentlich Bestohlener, vor einem politisch motivierten Gericht stalinistischer Prägung. In einem mit unlauteren Mitteln gegen ihn geführten Prozess konnte er nur mit Mühe und Glück einer Verurteilung und damit Inhaftierung entkommen. Maßgeblichen Anteil an dem Prozess hatte Hundriesers Widersacher Paul Albrecht, Landrat des Kreises Jerichow II. Es handelte sich bei den beiden um zwei Männer, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Der eine, aus einer politisch aktiven roten Arbeiterfamilie stammend, war ein ehrgeiziger, glühender Verehrer jeglicher sowjetischer Errungenschaften und ein knallharter, blind gehorchender Stalinist. Anders der andere, ein aus einer preußischen Beamtenfamilie stammender, deutschnational und zur Pflichterfüllung erzogener und alles Bolschewistische ablehnender, gut ausgebildeter Forstmann.

Hundrieser wohnte in der Zeit von 1946 bis 1948 mit seiner Familie im zur Vieritzer Gemarkung zählenden Forsthaus Hohenheide. Dieses von einem Industriellen aus dem Ruhrgebiet errichtete Anwesen wurde im Zuge der Bodenreform enteignet und in Länderbesitz übertragen. Heute wird es von Nachfahren der einstigen Besitzer bewohnt. Zu dem Haus, in dem sich zu Hundriesers Zeiten auch seine Diensträume befanden, gehörte auch eine kleine Landwirtschaft.

Hundrieser war angestellter Forstbeamter bei der anhaltinischen Landesregierung in Halle. Sein unmittelbarer Vorgesetzter war Landrat Paul Albrecht in Genthin. Dem Forstamt auf Hohenheide war darüber hinaus noch ein Dienstanwesen auf der Böhner Schäferei zugeordnet. Es handelte sich dabei um das Forsthaus des letzten Böhner Gutsförsters Benasse. Hier wohnte der Forstarbeiter Borchert, die rechte Hand Hundriesers, mit seiner großen Familie. Das traditionsbeladene Haus diente später als Außenstelle des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebs und ist inzwischen einem Neubau in privater Nutzung gewichen.

Neben seiner Funktion als staatlich angestellter Forstamtsleiter betrieb Forstassessor Hundrieser zur besseren Versorgung seiner damals immer größer werdenden Familie auf Hohenheide eine kleine Bodenreformwirtschaft. Damit erreichte er in der schwierigen Zeit eine bessere Grundversorgung für die Seinen, musste aber auch Pflicht-, sogenannte Soll-Abgaben an Schweinefleisch, Eiern und anderen Nahrungsmitteln an die kreisliche Aufkaufstelle leisten.

Die zeit- und qualitätsgerechte Bedienung der Vorgaben wurden von der staatlichen Stelle strengstens kontrolliert. Zuwiderhandlungen zogen zum Teil harte Bestrafungen nach sich. Dessen sich durchaus bewusst, konnte er dennoch diesen Forderungen nicht mehr nachkommen, als ihm in einer Nacht seine zwei Schweine, zehn Hühner und zwei Ziegen gestohlen wurden. Die Diebe hatten sich durch ein kleines Fenster Zugang zur Stallung verschafft und die Tiere an Ort und Stelle geschlachtet.

Niemand, der im nahen Hause Schlafenden hatte etwas von dem umfassenden, dreisten Raub mitbekommen. Schnell fiel der Verdacht auf einen in Böhne lebenden Gelegenheitsarbeiter, der Tage zuvor Hundrieser bei dessen Heuernte geholfen hatte. Durch seine Hilfeleistungen auf dem Hof kannte dieser sich bestens aus auf dem recht abgelegenen Grundstück. Schnell fanden Hundrieser und sein Gehilfe Borchert unweit seines Grundstücks neben zahlreichen Fußspuren auch eine Spur eines Handwagens, die sich bis nach Böhne verfolgen ließ.

Doch konnten oder wollten, die zum Wohnsitz des Beschuldigten gerufenen Polizisten, trotz aufgefundener Fleischvorräte, sich damals nicht der Anschuldigung Hundriesers anschließen. Das wollte dieser in der Folge nicht akzeptieren und strengte deshalb ein Gerichtsverfahren gegen den Mann aus Böhne an. Die Beschuldigung wurde vom Gericht abgeschmettert und Hundrieser so nicht von seinen Verpflichtungen der bereits drakonisch eingeforderten Soll-Abgaben entbunden.

Nicht nur, dass er der Soll-Ablieferung nicht nachkommen konnte, beschuldigte man ihn im Nachgang noch zusätzlich der damals unter strenger Strafe stehenden "Schwarzschlachtung". Diese Anschuldigungen wurden in einem höchst fragwürdigen, politisch motivierten und von Landrat Albrecht gelenkten Strafverfahren schnell zu einer bedrohlichen Situation für den Forstmann.

Letztendlich reichten die Vorwürfe wohl doch nicht für die angestrebte Inhaftierung aus, dafür aber zur vorübergehenden Entlassung aus dem Staatsdienst. Die Wiedereinstellung und damit existentielle Absicherung seiner Familie wurde nur bei einer umgehenden Begleichung der ausstehenden Soll-Ablieferung in Aussicht gestellt. Ein Teufelskreis, dem er damals nur mit Hilfe befreundeter Bauern aus der Region und viel Geschick entkommen konnte.

Der ständigen Repressalien müde werdend, entschloss sich die Familie Hundrieser nach einem Zwischenaufenthalt in der Nähe von Arendsee in die junge Bundesrepublik überzuwechseln. Hier erhoffte sich der engagierte und erfahrene Forstmann die ihm zustehende Anerkennung und zukünftig einen gesicherten Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Doch machte man ihm im Westen schnell und unmissverständlich klar, dass alle Posten besetzt wären und man für ihn keine Verwendung hätte. Eine Aussage, die ihn, so schreibt er in seinen Memoiren, damals vollkommen unvorbereitet und damit besonders demütigend getroffen hatte.

Noch einmal rafften sich die einst bereits aus Ostpreußen geflohenen Hundriesers auf und wagten den mutigen Schritt über den "Großen Teich". Sie landeten schließlich in Gananoque, in der kanadischen Provinz Ontario, unmittelbar am Sankt-Lorenz-Strom und schufen sich dort mit viel Engagement ein neues Zuhause.

Mit Hilfe einer dort von uns lebenden Freundin konnte ich vor einigen Jahren bei einem Besuch in Kanada den Kontakt zu den Hundriesers herstellen. Damals lebte noch Mutter Hundrieser im Kreise ihrer großen dort ansässigen Familie. Zu dieser gehört auch der älteste Sohn Dieter, mit dem ich über einige Zeit noch E-Mail-Kontakt hatte. Nun konnten wir erneut mit Hilfe unserer einst aus Milow stammenden Freundin Christel Despoth, geb. Randow, für das Filmteam einen Kontakt zu den Hundrieser-Nachfahren herstellen.

Dieter Hundrieser erklärte sich sofort bereit, das Projekt zu unterstützen. Leider hat die Corona-Pandemie den geplanten Dreh in Kanada bis dato verhindert. Damit steht auch die Fertigstellung des "History"-Beitrags in den Sternen, wie die Koordinatorin der Februar Film GmbH, Maxine Brückner, nun mitteilte.