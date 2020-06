René Wernitz

Milow/Hohennauen (MOZ) Auf dem Storchenweg bewegt sich am Dienstag, 7. Juli, eine geführte Fahrradtour. Zu dieser lädt das Naturparkzentrum Westhavelland ein. Es geht auf rund 25 Kilometern durch Dörfer und Natur der Großen Grabenniederung. Zu sehen sind einige Adebare. Start und Ziel sind an der Kirche in Hohennauen. Los geht es um 10.00 Uhr.

Anmeldungen bis drei Tage vor der Radtour sind telefonisch im Naturparkzentrum in Milow unter 03386/211227 oder per E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de möglich. Ebenso werden hier Anmeldungen für eine Havel-Bootstour mit Schleusung in Bahnitz entgegen genommen. Das Fahrgastschiff "Old Havelfee" fährt am 12. Juli von Plaue, Start: 10.00 Uhr, nach Pritzerbe bis Milow, wo ein etwa 45-minütiger Halt die Gelegenheit verschafft, das interaktive westhavelländische Naturparkzentrum Westhavelland zu besuchen. Um ca. 15.00 Uhr geht die Fahrt zurück nach Plaue.