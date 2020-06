Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Samstagabend hat ein Autofahrer in der Rotkehlchenstraße in Falkensee Gas und Bremse verwechselt.

Der 59-Jährige fuhr gegen ein geparktes Auto und anschließend gegen eine Hauswand. Laut Polizei war wohl eine unbekannte gesundheitliche Einschränkung der Grund für diesen Unfall. Der Fahrer war zwar vor Ort ansprechbar, musste allerdings ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.