BRAWO

Brandenburg an der Havel Die im Mai 2012 geborene Arika wurde von einem anderen Tierheim übernommen und war dort von kleinauf und als "Halbwildling" untergebracht.

In Brandenburg angekommen, zog die hübsche Schwarz-Weiße in eine Katzenstube und erfährt hier besondere Betreuung. Spiel-, Leckerli- und Streicheltherapie lautet das Rezept für die Halbwildlinge – welches mittlerweile ersten Erfolge zeigt. Arika läuft nicht mehr sofort weg, nimmt Leckerlis aus der Hand, spielt sehr gern mit dem Federwedel und ist recht neugierig. Sie ist aber dennoch sehr schüchtern bis panisch in Gegenwart des Menschen. Zudem versteht sie sich einfach wunderbar mit ihren Artgenossen, diese werden angeschmust und freudig begrüßt.

Wer baut Arikas Vertrauen aus und nennt einen netten Stubentiger sein Eigen, der Arika an seiner Seite haben möchte?

Arika benötigt im neuen Zuhause später sicheren Freilauf.

Arika ist kastriert und geimpft.

Tierheim Caasmannstraße:

03381/304140.