René Wernitz

Rathenow (MOZ) Jetzt steht es fest: Das Rathenower Stadtfest 2020 fällt komplett aus. Es sollte vom 11. bis 13. September stattfinden. Laut Veranstalter Manfred Rücker wird das gesamte bisher gebuchte Programm ins nächste Jahr verschoben. Alternativ arbeitet er nun an den Rathenower Kleinkunsttagen, eine Premiere für die Stadt. Die zweitägige Veranstaltung stopft terminlich die große Lücke, die das Stadtfest reißt.

Rücker will am 12. und 13. September den Märkischen Platz, den August-Bebel-Platz und den Platz der Jugend bespielen. Dazwischen, entlang der Berliner und der Steinstraße soll, sollen Kleinkünstler die Leute begeistern, faszinieren und zum Innehalten animieren. Der Veranstalter denkt an Musiker, Zauberer, Akrobaten, Walking Acts, Pantomime etc. Jeder erhalte ein kleines Honorar, kündigt Rücker an. Zudem könne jeder einen Hut aufstellen, in den das Publikum Münzen legt. Wer die 1. Rathenower Kleinkunsttage bereichern will, melde sich bei Manfred Rücker unter 0171/7488437 oder per E-Mail an veranstaltungsteam@gmx.de. Auch können sich hier Straßenhändler aller Art und potentielle Sponsoren melden. Übrigens flankiert am 13. September ein verkaufsoffener Sonntag das Geschehen.