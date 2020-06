Jürgen Liebezeit

Briese (MOZ) Unbekannte haben offenbar am Wochenende mehrere tote Hühner im Briesewald entsorgt. Der Hund von Wolfgang Walter hat die acht bis zehn Tiere, darunter auch ein Truthahn, am Samstagnachmittag beim Gassigehen entdeckt. Das Geflügel liegt unmittelbar neben der Straße von Briese nach Summt. Walter will nun Anzeige erstatten. Nach Angaben von Polizeisprecher Julian Kindt von der Polizeidirektion Nord ist diese Art der Tierkadaverentsorgung nicht häufig.

Henry Repkow, Leiter der Oberförsterei Borgsdorf, hat am Montag die zuständige Revierförsterin gebeten, die Fundstelle zu begutachten. Was mit den Kadavern passiert, ist noch offen. Repkow zeigte sich entsetzt, dass die toten Tiere illegal entsorgt wurden.

"Dafür gibt es andere Möglichkeiten", so der Amtsleiter. Er hofft, dass die Tiere nicht durch eine Krankheit verendet sind. "Das könnte fatale Folgen für die Wildtiere haben, wenn sie die Kadaver fressen", so Repkow. Er ordnete diesen Vorfall in die nicht enden wollende Kette von illegalen Entsorgungen von Hausmüll, Bauschutt und Gartenabfällen in den Wäldern ein.