Die Feuerwehr sägt bei Semlin an einem losen Ast, vier weitere solcher Einsätze gab es am Freitag in Rathenow. © Foto: Kay Harzmann

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wenn es sehr warm ist, können Regenwolken angenehme Abkühlung verschaffen. Doch einher gehende Winde sind umso gefährlicher, je heißer es zuvor war. Am Freitag bestand eine amtliche Unwetterwarnung für die Region, die recht glimpflich davon gekommen ist. Etwa bei Semlin waren nur einige Äste abgebrochen. Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig spricht von nur fünf kleineren, sturmbedingten Einsätzen - ausschließlich im Norden der Stadt.

In den zurückliegenden Jahren gab es immer wieder sommerliche Unwetter, teils mit schlimmen Folgen. Man denke an das BUGA-Jahr. Am 13. Juni 2015, Tageshöchstwerte von mehr als 30 Grad, war ein Besucher der Bundesgartenschau auf dem Weinberg in Rathenow von einem herabfallenden Ast erschlagen worden. Den Schwedentag 2015 am Kirchberg hatte es förmlich fortgeweht. Im Nachgang sprach ein Meteorologe der Meteogroup Deutschland GmbH von einem "Kampf zweier stark unterschiedlicher Luftmassen über den Köpfen". Rathenow war sozusagen der Hotspot zwischen einem Tiefdruckgebiet über der Biscaya und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa. Dazwischen war aus süd-südwestlicher Richtung ungemein energiereiche feuchte Luft in die Havelregion geströmt.

Der Experte hatte auf BRAWO-Nachfrage von einer punktuellen Erscheinung gesprochen. Zunächst, so hatte es den Anschein, gab es in Höhen von 2,5 bis 5,5 Kilometer eine drastische Änderung der Windrichtung und - stärke, im krassen Unterschied zu den Winden in Bodennähe. Vieles deutete auf einen sogenannten "Downburst" hin, eine Fallböe. Das ist ein eiskalter Wind, der sozusagen vom Himmel abstürzt, dabei durchaus Spitzen von mehr als 200 Kilometer pro Stunde erreichen kann und beim Aufprall auf der Erde umgelenkt wird. Wo die Fallböe den Boden erreicht und umgelenkt wird, kann sie große Schäden anrichten. So in Rathenow.

Ortswehrführer Lienig sagt, dass 2015 sein mit Abstand intensivstes Sturmjahr war. Die Feuerwehr war zu insgesamt 180 Einsätzen ausgerückt, 114 waren es allein vom 13. bis 15. Juni. Damit ging beinahe die Hälfte aller Einsätze des Jahres auf das Konto von Gewitter, Wind und Regen. Aus der Rathenower Statistik ragt für Lienig zudem das Jahr 2017 mit 123 Einsätzen heraus. Zum Vergleich: 2019 waren es 24 Einsätze im Stadtgebiet.

Lienig kann wandernde Regengebiete und Gewitterzellen auf einem sogenannten "Unwettermodul" der Feuerwehr beobachten. Dieses steht Bürgern freilich nicht zur Verfügung. Sie müssen sich mit Online-Regenradar begnügen.