MOZ

Schöneiche (MOZ) Seit dem 20. Mai wird Anneliese Nikolay vermisst. An jenem Tag, einem Mittwoch, wurde sie gegen 17.30 Uhr in Schöneiche letztmalig gesehen. Die Seniorin kennt sich in der Gegend nicht aus, weil sie aus Schleswig-Holstein stammt und bisher nicht das Pflegeheim verlassen hatte. Die Seniorin benötigt täglich Medikamente.

Die bisherige Suche der Polizei, auch mit Hilfe von Hunden, blieb erfolglos. Anneliese Nikolay war mit einem rot-weiß gestreiften Pullover und einer grauen Leggins bekleidet. Sie ist ca. 1,62 Meter groß, von normaler Statur und trägt kurze, graue Haare. Hinweise zum Verbleib der gesuchten Seniorin nimmt die Polizei in Fürstenwalde, Tel. , Tel. 03361 5680 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.