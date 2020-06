Ingmar Höfgen

Berlin/Rathenow Die Marina mit Ferienwohnungen und Bootshalle im Rathenower Ortsteil Grütz und das voll eingerichtete Restaurantschiff MS Sonnenschein bekommen einen neuen Eigentümer. Beide Objekte kamen am Freitag bei einer öffentlichen Versteigerung in Berlin jeweils zum Mindestgebot unter den Hammer. Für 599.000 Euro wurde die Marina verkauft, kurz danach für 39.000 Euro das Schiff. Beides bleibt in einer Hand, teilte die Auktionshaus Karhausen AG auf Nachfrage mit - mehr zum Käufer, der nicht anwesend war, sagte man dort aber nicht. Der Erwerber muss außerdem noch mehr als 100.000 Euro für Courtage, Grunderwerbssteuer und Notarkosten aufbringen.

Wer sich auf eine spannenden Bieterkampf mit mehreren Kaufwilligen, taktisch verzögerten Geboten und einem immer wieder neue Preise fordernden Auktionator gefreut hatte, wurde allerdings enttäuscht - nur ein Interessent bot letztlich auf beide Objekte. Verkäuferin war die bisherige Betreiberin, die sich aus Altersgründen freiwillig von ihrem Geschäft trennen wollte.