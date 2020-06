MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Polizisten haben am Montagmorgen einen VW-Fahrer in der Eisenbahnstraße in Eisenhüttenstadt kontrolliert. Der 23-jährige Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Ein entsprechender Test schlug dann auch positiv an. Der Verdächtige musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Deren Auswertung wird zeigen, was er vor Fahrtantritt zu sich genommen hatte.

Die Polizisten fanden bei dem Mann weitere Betäubungsmittel und Konsumzubehör. Er musste alles herausgeben und erhielt eine entsprechende Anzeige.