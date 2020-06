Redaktion

Athen (MOZ) Europäischer Gleichschritt sieht irgendwie anders aus. Während die Staaten der EU bisher vor allem über Reise-Erleichterungen mit Beginn der Sommerferien gesprochen haben, geht Griechenland den entgegengesetzten Weg. Die Helenen verlangen, dass sich jeder Besucher mindestens 48 Stunden vor Ankunft online registriert.

Ab Mittwoch, den 1. Juli, kommt nur noch nach Griechenland rein, wer zwei Tage vor Ankunft das sogenannte "Passenger Locator Form" auf der Website der griechischen Regierung ausgefüllt hat. Hier werden, fast ähnlich dem ESTA-Antrag für die USA, alle persönlichen Daten des Reisenden abgefragt, dazu, wo er sich im Vorfeld der Reise aufgehalten hat, wohin er in Griechenland reisen will.

Mit "Welcome to Greece!" überschrieben beweisen die Helenen eine gewisse Art von Humor, schließlich gehört diese Maßnahme wohl eher nicht zu dem, was sich potentielle Besucher des Landes unter Reiseerleichterungen vorgestellt haben. Um so weniger, als dass bisher vollkommen unklar ist, wer was mit den abgegebenen Daten anfängt. Und ebenfalls nicht, nach welchen Kriterien Reisende dann bei Ankunft ausgesiebt werden, um sie einem Corona-Test zu unterziehen. Die offizielle Verlautbarung auf der Regierungswebsite verrät nur, dass der nach Registrierung zugesandte QR-Code darüber entscheidet, ob man zu Gepäck und Ausgang darf oder zur Screening-Area muss. Wer hier landet, hat sich danach in eine 24-stündige Selbstisolation in der "finnal destination", also dem Zielort zu begeben.

Was mit Rucksacktouristen oder allen, die noch kein festes Ziel vorweisen können, oder jenen geschieht, die von dieser kurzfristig anberaumten Maßnahme nichts mitbekommen haben, ist ebenso ungeklärt. Die Website verweist lediglich darauf, dass alle einreisenden mit der Maßnahme einverstanden sein müssen. Mehr Infoirmationen sind derzeit der Website nicht zu entnehmen, die es dazu nur auf Englisch gibt. Neben Urlaubsreisen sind vor allem Geschäftsreisen besonders von der Maßnahme betroffen, da auf Grund der 48-Stunden-Regel diese defacto unmöglich geworden sind.

https://travel.gov.gr/#/