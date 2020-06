red

Bad Belzig In diesem Vortrag erhalten Interessierte eine Einführung über die Anwendung, Wirkung und die Besonderheiten bestimmter Lebensmittel. Wie können manche Obst- und Gemüsesorten das Gehirn jung und fit halten, Alzheimer und Demenzerkrankungen günstig beeinflusst werden? Was ernährt unsere Haut und wie kann sie dadurch jung und faltenfrei bleiben? Was können Superfoods noch?

Zu "Superfood - Fit vom Kopf bis zum Fuß" wird am 10. Juli von 17.00 bis 19.15 Uhr geladen. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark telefonisch unter der 033841/45430, per E-Mail an info@kvhs-pm.de oder online unter www.kvhs-pm.de entgegen.