Elke Kögler

Birkenwerder (MOZ) Ein Fahrer eines Kleintransporters ist Montagmittag, gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 in Birkenwerder verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 33-Järige war mit seinem Transporter samt Anhänger in Richtung des Autobahnkreuzes Oranienburg unterwegs und hat offenbar die sich vor ihm stauenden Fahrzeuge übersehen. Somit fuhr er mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen auf. Um beide Laster zu bergen, musste die Autobahn zunächst eine Stunde lang gesperrt werden. Danach blieb einige Zeit lang der rechte Fahrstreifen weiter gesperrt. Sachschaden: 30 000 Euro.