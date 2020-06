Sandra Euent

Schönwalde-Glien/Dallgow-Döberitz (BRAWO) Am vergangenen Wochenende kam es in Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz zu Einbrüchen. So wurde der Polizei aus dem Schönwalder Ortsteil Siedlung der Einbruch in ein Ferienhaus angezeigt. Als die Familie am Nachmittag zu ihren Urlaubsdomizil zurück kam, fand sie eine eingeschlagene Scheibe und ein verwüstetes Inneres vor. Unbekannte hatten Wände und Türen mit Farbe beschmiert und ein großes Durcheinander hinterlassen. Nach dem ersten Überblick wurde aber nichts gestohlen. Über die Höhe des Schadens konnte noch keine Angabe gemacht werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

In Dallgow-Döberitz versuchten sich Unbekannte durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Diebe das Innere des Hauses nicht betreten konnten. Am Sonntagmittag hatte eine Bewohnerin den Einbruchsversuch bemerkt und die Polizei informiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.