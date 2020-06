Odin Tietsche

Velten (MOZ) Schrecksekunde in der Ofenstadt: Ein fast zweijähriges Mädchen irrte am Samstagabend, nur mit einem Schlafbody bekleidet, durch ein Wohngebiet.

Eine Zeugin hatte das Kleinkind in der Hermann-Aurel-Ziegler-Straße gesehen und, da kein Erziehungsberechtigter in der Nähe und auch sonst kein Angehöriger auffindbar war, sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen sich des Kindes an und fuhren anschließend in Schrittgeschwindigkeit durch das Wohngebiet, während sie mit Durchsagen über den Lautsprecher nach den Eltern des Kindes suchten. Schließlich machte sich der 22-jährige Vater des Mädchens bemerkbar. Gegenüber den Beamten gab er an, dass sich seine Tochter unbemerkt von einem Spielplatz entfernt hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht.