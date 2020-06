MOZ

Wusterhausen (MOZ) Eine 31-jährige Frankfurterin war am Samstagnachmittag am Klempowsee in Wusterhausen baden. Sie lag in der Sonne, als sich ihr ein Mann näherte.

Er sprach sie an. Während des Gesprächs griff er sich in die Hose und massierte sein Genital. Dann setzte er sich neben die 31-Jährige und verwickelte sie in ein Gespräch, in dem er betonte, dass er Single ist. Die 31-Jährige notierte sich die Nummer des Mannes und verließ dann die Badestelle.

Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf. Die Ermittlungen dauern an.