MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den voraussichtlichen Wiedereröffnungstermin des Kinos in Frankfurt (Oder) teilte Theaterleiterin Rita Fago am Montag mit: Zur zweiten Nachmittagsvorstellung am 9. Juli wird das Cinestar seine Türen wieder öffnen.

"Auch wenn es organisatorisch und wirtschaftlich durchaus eine Herausforderung ist, die Auflagen umzusetzen, sind wir erleichtert, dass wir endlich wieder öffnen und unseren Gästen ein vielseitiges Programm mit tollen Filmen zeigen können", sagt sie. Gäste werden gebeten, Tickets, Snacks und Getränke online zu kaufen, um Wartezeiten zu vermindern. Im Buchungssystem wurden die Platzvergabe so angepasst, dass 1,50 Meter eingehalten werden können. Am Montag wird der neue Spielplan veröffentlicht, ab Dienstag, 7. Juli, können Tickets dann online gebucht werden.

Mitarbeiter und Gäste tragen auf den Wegen durchs Kino Mund- und Nasenbedeckung. Die Vorstellungen sind zeitlich versetzt, Foyer und Sanitäranlagen wurden mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. Es gibt zusätzliche Desinfektionsspender und die Reinugungsintervalle wurden erhöht. Die Saaltüren werden frühzeitig geöffnet und schließen automatisch, die Säle werden ohnehin klimatisiert und belüftet.

"Wir heißen jede Besucherin und jeden Besucher herzlich im CineStar Frankfurt (Oder) willkommen", so Rita Fago. Die Cinestar-Gruppe hatte ihr Hygienekonzept und die Abstandsregelungen zunächst in ihren Häusern in Lübeck, Karlsruhe und Konstanz getestet.

Alle Informationen zum Sicherheits- und Hygienekonzept sind unter cinestar.de zu finden.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin