Wriezen (MOZ) Zwischen der Kreuzung Dammstraße und dem Bahnübergang in Wriezen wird in den kommenden Wochen die Landesstraße L33 saniert und die Fahrbahndecke erneuert.

Der Zeitrahmen für diesen ersten Bauabschnitt soll nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen vom 16. Juli bis zum 8. August sein, die Straße wird in dieser Zeit voll gesperrt. In drei weiteren Bauabschnitten soll die L33 durch Wriezen hindurch bis zum Abzweig Schulzendorf erfolgen. Die genauen Termine richten sich dabei nach dem Baufortschritt, heißt es in der Pressemeldung.