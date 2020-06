Thorsten Pifan

Schwedt Am Anfang hat das Projekt mächtig gestottert: Das erste Nationalparkgesetz scheiterte mit der Landesregierung in Potsdam. Mitte der 1990er-Jahre nahm das Unterfangen dann wieder Fahrt auf, bekam aber heftigen Gegenwind aus Schwedt. Dort waren die Akteure wenig glücklich, dass ihnen ein Nationalpark direkt vor die Industrie gesetzt werden sollte. 25 Jahre später haben sich die Zeiten grundlegend geändert. Der Nationalpark Unteres Odertal feiert Jubiläum und Schwedt trägt den Titel "Nationalparkstadt" stolz auf den Eingangsschildern in die Ortschaften.

"Wir haben nicht sofort den Wirtschaftsfaktor Nationalpark-Tourismus gesehen und waren zögerlich", sagt Annekathrin Hoppe. Die Beigeordnete der Stadt Schwedt vertrat bei der Festveranstaltung in Schloss Criewen die Stadt. Nachdem das Nationalparkgesetz verabschiedet war, merkte sie rasch, dass sich das Reservat als Prädikat erwies. "Auf der Suche nach Investoren sind wir häufig auf den Nationalpark angesprochen worden – und zwar durchaus positiv", sagte die damalige Wirtschaftsförderin. Entsprechend gab es in der Stadt schnell ein Umdenken, der Nationalpark wurde schnell zum Pfund, mit dem sich wuchern ließ.

Ein weiterer Gast und Zeitzeuge plauderte aus dem Nähkästchen: Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) war Mitte der 1990er-Jahre Aufbauleiter des Nationalparks. Aufgrund des heftigen Gegenwinds musste er diesen Posten als stellvertretender Direktor des Landesamtes für Großschutzgebiete übernehmen. Denn nicht nur die Stadt Schwedt erwies sich als schwieriger Partner, auch Fischer, Jäger, Angler und Landwirte schwante nichts Gutes. Dennoch war die Gründung der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie es Professor Michael Succow formulierte. Der Träger des alternativen Nobelpreises gilt als Gründervater des Nationalparkprogramms in der DDR, aus dem denn auch die Idee geboren wurde, den Nationalpark Unteres Odertal zu gründen.

Die Fläche des Nationalparks Unteres Odertal wurde im Sommer 1990 mit 25 anderen Schutzgebieten in der ehemaligen DDR einstweilig gesichert. Am 12. September 1990 beschloss der DDR-Ministerrat das Nationalparkprogramm mit den ersten 14 Großschutzgebieten, zu denen in Brandenburg zunächst die Biosphärenreservate Spreewald und Schorfheide-Chorin sowie der der Naturpark Märkische Schweiz gehörten.

Succow holte Töpfer her

Um das Projekt Nationalpark Unteres Odertal umzusetzen, holte Succow schon Anfang der 1990er-Jahre den damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer an die Oder, wie er aus Erinnerungen in Schloss Criewen berichtete. Schon damals sei die Idee entstanden, gemeinsam mit den Polen etwas auf die Beine zu stellen. Das ist ein Projekt, an dem die Akteure noch heute arbeiten, den entscheidenden Schritt dafür aber noch nicht gemacht haben. Die größte aktuelle Baustelle sei noch das Flurbereinigungsverfahren, das schon rund 20 Jahr läuft und auch noch nicht so schnell wird beendet werden können, wie Umweltminister Axel Vogel auf Schloss Criewen jetzt bekannte.