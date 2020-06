Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Gerüchteküche in Neuruppin brodelt. Einige wollen sogar schon wissen, dass der Martinimarkt 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen wird. Die Chancen für die Großveranstaltung mit rund 200 000 Besuchern jährlich stehen zwar nicht gut. Abgesagt ist der Martinimarkt aber noch nicht. Und es gibt sogar eine kleine Hoffnung, dass er stattfinden kann.

Laut Axel Leben von der Neuruppiner Inkom, die den Markt organisiert, gibt es noch keine abschließende Entscheidung zum Martinimarkt 2020. Hintergrund ist, dass der Bund zwar Großveranstaltungen bis "mindestens Ende Oktober" verboten hat. Doch wie genau diese Bestimmung ausgelegt wird, ist Sache der Bundesländer. Diese wiederum müssen in Verfügungen die genauen Details festlegen. Eine Landesverfügung für Brandenburg gibt es laut Axel Leben bisher noch nicht.

Der Martinimarkt sollte am 30. Oktober beginnen. Dieses Datum wird wegen des Verbots des Bundes wohl nicht einzuhalten sein. Doch schon wenige Tage später bricht der November an – in dem solche Veranstaltungen wieder möglich wären, wenn die Brandenburger Landesregierung es zulässt.

Das große Band-Fest am 19. September ist vom Verbot der Großveranstaltungen indes nicht betroffen, bestätigt Axel Leben. Hintergrund ist, dass dieses an mehreren Standorten in der Neuruppiner Innenstadt geplant ist. Dieses Vorgehen sei mit den Ordnungsbehörden abgesprochen.

