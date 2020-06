Pressestelle

Mittelmark (Brawo) Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind derzeit 571 (+3 zum Vortag) Personen als infiziert gemeldet. Es werden aktuell zwei (Vortag 1) der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis liegt weiterhin bei insgesamt 42.

Aktuell befinden sich 78 (am Vortag 78) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle auf Grundlage der Meldungen an das Gesundheitsamt beträgt seit Beginn der Aufzeichnungen 3.530 (am Vortag 3.528). Es wurden 1.714 (+2) als negativ getestet gemeldet und 703 stellten sich als unbegründet heraus; es besteht zu diesen letztgenannten Zahlen keine Meldepflicht. Die Zahl der Genesenen beträgt 518. Berechnetwird dieser Wert auf Empfehlung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), nach der eine Genesung auch ohne gesonderte Rückmeldung nach 14 Tagen vorliegt.

