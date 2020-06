Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die neue Zweite Mannschaft des Frankfurter Handballclubs kann in der kommenden Saison in der Verbandsliga Süd antreten. Dies teilte der Handball-Verband Brandenburg (HVB) am Montag mit.

"Die Technische Kommission hat nach eingehender Prüfung entschieden, dem FHC II das Spielrecht für die Verbandsliga zu erteilen. Dies geschah auch in Abstimmung mit den Verantwortlichen des zuständigen Spielbezirks D", berichtet HVB-Vizepräsident Michel Nowak. Die Kreisliga hat keinen Aufsteiger für die Verbandsliga gemeldet und diese hat wiederum ohnehin noch einen freien Platz.

Ursprünglich hatte der FHC damit gerechnet, mit seiner Reserve in der Brandenburgliga antreten zu können. Das Spielrecht dafür sollte vom HSC 2000 Frankfurt kommen, der nach der abgebrochenen Saison seine Frauen-Mannschaft abgemeldet hatte. Die Spielerinnen sowie das Trainer-Team waren im Frühjahr geschlossen zum HSV Frankfurt gewechselt und davon ausgegangen, wieder in der Kreisliga beginnen zu müssen. Doch am Freitag hatte der Verband überraschend erklärt, dass bei der Vergabe des Spielrechts für die Brandenburgliga der HSV den Zuschlag erhält.

Die Spielpläne für die Ligen sollen zeitnah veröffentlicht werden. Die Saison könnte nach optimistischer Einschätzung des Verbandes Mitte September starten – immer unter Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen der Pandemie.