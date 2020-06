MOZ

Beeskow/Bad Saarow (MOZ) Der aktuelle Stand zum Coronavirus-Infektionsgeschehen im Landkreis Oder-Spree stimmt zuversichtlich. Seit dem 19. Juni ist kein neuer Fall hinzugekommen, heißt es vom Kreis. Derzeit gebe es noch einen aktiven Fall. Insgesamt wurden seit Beginn des Infektionsgeschehens 143 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus durch das Gesundheitsamt registriert, 140 Personen sind genesen, zwei Patienten im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen verstorben.

Die Quarantäne in der Gemeinschaftsunterkunft "Am Fuchsbau" im Bad Saarower Ortsteil Petersdorf konnte am Freitagabend aufgehoben werden. Alle Testungen, die letzte Woche dort erfolgt waren, hatten negative Befunde ergeben.

Aufgrund der glücklicherweise geringen Erkrankungszahlen informiert der Kreis nicht mehr täglich, sondern nur noch bei Veränderungen der Zahlen. Die Taskforce-Corona hat ihre Tätigkeit eingestellt. Die im März geschaltete Info-Hotline zu Covid-19 ist noch montags bis freitags jeweils von neun bis zwölf Uhr besetzt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beraten dort. Wer in unaufschiebbaren medizinischen Fragen außerhalb der Praxiszeiten einen Ansprechpartner benötigt, der kann rund um die Uhr den Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der kostenlosen Rufnummer 116 117 kontaktieren.

Anfragen an das Büro des Landrats per Mail: buero.landrat@l-os.de.