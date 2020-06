Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag hat der Kandidat der liberalkonservativen Oppositionspartei PO Rafał Trzaskowski in Słubice und seinen elf Ortsteilen die meisten Stimmen auf sich vereint.

Trzaskowski erhielt 44,95 Prozent, Präsident Andrzej Duda von der nationalkonservativen PiS kam auf 26,07 Prozent. Gut 18 Prozent der Słubicer stimmten für den parteilosen Kandidaten Szymon Hołownia, der rechtsradikale Krzysztof Bosak kam auf sechs Prozent, der linksliberale Robert Biedron auf 2,45 Prozent.

Anders als in Słubice lag landesweit der amtierende Präsident Andrzej Duda von der nationalkonservativen PiS deutlich vorn. Bei der Stichwahl der beiden am 12. Juli dürfte Dudas Vorsprung schmelzen. Die insgesamt hohe Wahlbeteiligung lag in Słubice mit 62,4 Prozent ähnlich hoch wie in ganz Polen (64 Prozent).