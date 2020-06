Elke Kögler

Liebenwalde (MOZ) Unbekannte sind am Sonntag, in der Zeit von 2 Uhr bis 10 Uhr, in mehrere Werkstatthallen in der Berliner Straße in Liebenwalde eingebrochen. Die Täter haben mehrere Türen der Werkstatthallen aufgehebelt sowie ein Fenster eingeschlagen. Aus einer Halle wurde verschiedene Werkzeuge der Marke Makita im Wert von 2 000 Euro gestohlen. In zwei weiteren Hallen weisen die Hallentüren ebenso Hebelspuren auf. Ein Eindringen in diese misslang also.