red

Bad Freienwalde (MOZ) Ab dem 17. Juli nimmt das Angebot an Tagespflege-Einrichtungen in der Kurstadt zu. An diesem Tag eröffnet in der Berliner Straße 63 die Tagespflege Bethesda, wie Einrichtungsleiterin Peggy Peter in einer Pressemitteilung informiert.

Der Regelbetrieb beginnt am 20. Juli, so Peter weiter. Alle Interessierten können auch schon Informationen zum Angebot einholen, unter den beiden E-Mail-Adressen ppeter@lafim.de und tp-bad-freienwalde@lafim.de.