BRAWO

Lehnin Planetarische, traumhaft schöne Gesänge für bis zu drei Stimmen von Antoine Brumel, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Sidney Corbett, Charlotte Seither und anderen präsentiert das Berliner Trio "meZZZovoce" zu den Lehniner Sommermusiken am Sonntag, 5. Juli, um 16 Uhr in der Klosterkirche Lehnin. Die Mezzosopranistinnen Alice Lackner, Anna-Luise Oppelt und Katharina Heiligtag kennen sich aus diversen freien Ensembles und Rundfunkchören zwischen Berlin, Hamburg und München. Daraus entstand 2019 die Idee, ein Ensemble mit drei gleichen Stimmen zu gründen. Ein schier unerschöpfliches Repertoire von a capella Musik der Renaissance, über romantische Lieder, bis zu reizvollen Werken der minimal music und modernen Arrangements wird von diesem Trio entdeckt und interpretiert. Im Rahmen des Konzerts der Lehniner Sommermusiken präsentiert "meZZZovoce" ein neues Programm, das sich mit sphärischen fast meditativen Liedern dem Verhältnis zwischen Musik und "Himmel" widmet. Der Eintritt zum Konzert 15, ermäßigt 12 Euro. Jugendliche (15-18 J.) zahlen 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Karten können ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden und sind im Vorverkauf telefonisch unter 030/80 90 80 70 erhältlich.