Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Der Kapitän ist zurück. so jedenfalls ließe es sich denken, wenn man den Skype-Namen von Arne Friedrich liest. Der lautet "capitanohbsc". Einst war der heute 41-Jährige das ja auch – sechs Jahre lang in der Zeit, als er von 2002 bis 2010 für Hertha in 231 Erstliga-Partien als Innenverteidiger antrat. Im November 2019 war Friedrich als Performance Manager von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann angestellt worden. "Ich habe das aber vor allem für den Verein gemacht.", stellt Friedrich fest. Am Sonntagabend haben die Berliner sich nun die Dienste des Ex-Nationalspielers als Sportdirektor gesichert.

Am Montag stand Friedrich, der seinen zweiten Wohnsitz in den USA behält und dessen Kontakt zur Hertha nie abriss, den Medien Rede und Antwort über seine neue Aufgabe. Dabei galt es, die alte erst einmal zu definieren. Performance Manager seien in den USA alteingesessen, erklärte er. Es gehe darum: "Wo sind Potenziale", sei es bei individuellen Spielern, der Mannschaft", aber auch im Verein. In der neuen Aufgabe als Sportdirektor sieht sein Chef, Manager Michael Preetz, den Ex-Spieler als "Bindeglied zwischen Vereinsführung, Trainerteam und Mannschaft". Gemeinsam wollen sie die Kaderplanung und Transfers vorantreiben.

Er freue sich auf die neue Aufgabe, "die definitiv keine Entmachtung von Preetz darstelle". wie Friedrich betont. "Vor allem in der aktuellen Konstellation macht die Zusammenarbeit unheimlich viel Spaß, und ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam einiges voranbringen können", sagt Friedrich. Und zeigt dann die "grundsätzlichen" Unterschiede zwischen den Trainertypen Klinsmann und dem aktuellen Coach Bruno Labbadia auf. "Klinsmann hatte zwei Co-Trainer, die auf den Platz die Arbeit machen. Er selbst hat den Überblick über das große Ganze und versucht, den Horizont zu erweitern." Labbadia kannte Friedrich aus seiner ersten Profistation bei Zweitligist Arminia Bielefeld, wo der erfahrene Stürmer und der Abwehr-Novize gemeinsam spielten. "Er war damals schon erfolgsbesessen, hat immer Vollgas gegeben. Er ist ein Arbeitstier, fängt morgens sehr früh an, geht abends spät nach Hause. Und er hat einen klaren Plan." Er habe auch schon einiges gelernt und freue sich, mit Labbadia zu arbeiten

Die Saisonbilanz fällt für Friedrich angesichts des Klassenerhalts positiv aus. "Es waren unfassbar turbulente Monate. Wie die Mannschaft nach der Coronapause unter neuer Führung mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen zurückgekommen ist, war bemerkenswert." Noch einmal möchte er indes eine derart aufreibende Zeit nicht erleben. "Wir wollen wieder in ruhigeres Fahrwasser. Die Grundlagen dafür legen wir jetzt."

Spezielle Phase

Den Transfermarkt, den der DFB am Montag zweiteilte – 1. Juli sowie 15. Juli bis 5. Oktober –, bezeichnet Friedrich, der sich neun Tage Urlaub in Frankreich gönnt, "als spezielle Phase". Niemand wisse, ob die Preise nach unten gehen oder nicht, welcher Verein Spieler abgeben wolle. "Es sind für alle viele Unwägbarkeiten." Schon das Scouting neue Spieler ist seit Corona erschwert, weil Spieler nicht live, sondern nur über Laptop beobachten werden können. Sein Credo lautet: "Wir brauchen Leute, die qualitativ den Unterschied ausmachen." Gleichzeitig will Friedrich, der mit seiner Stiftung Kinder aus benachteiligten Familien sowie unter anderem Kinderhospize unterstützt, auch die ohnehin gute Nachwuchsarbeit der Hertha fördern.