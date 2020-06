red

Bad Belzig Immer mehr Menschen haben den Wunsch, der Welt in Buchform etwas mitzuteilen: Seien es Diätrezepte, Fantasy-Geschichten oder auch Opas Kriegserinnerungen. Dank Self-Publishing muss heute niemand mehr auf die mühselige Suche nach einem Verlag gehen oder in teure Druckkosten investieren.

Jeder, der auch nur über geringe Computerkenntnisse verfügt, kann im Internet gratis Bücher publizieren. Der Kurs "Bücher gratis selbst publizieren" der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark erklärt ausführlich am 11. Juli von 10.00 bis 15.00 Uhr, wie es geht: Am Beispiel des Modells von Amazon wird Schritt für Schritt das Verfahren aufgezeigt, mit dem ein Manuskript zum fertigen Buch wird. Die Themen im Einzelnen sind: Vergleich klassische Publikation/Selfpublishing, Vor- und Nachteile des Selfpublishing-Modells von Amazon; Hinweise auf Alternativen, Herstellung von E-Books (Editoren, Formate, Verwaltung), das Programm Kindle Create von Amazon, Herstellung von Taschenbüchern (Satzprogramme, Satzregeln und mehr), Covererstellung (Graphikprogramme, Gestaltungsmöglichkeiten) sowie das Hochladen von Titeln auf das KDP-Portal.

Anmeldungen werden in der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark noch morgen telefonisch unter der 033841/45430, per E-Mail an info@kvhs-pm.de oder online unter www.kvhs-pm.de entgegen genommen.