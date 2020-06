MOZ

Schwedt (MOZ) Ein 52-Jähriger hat am Montag in Schwedt mehrfach Polizisten beleidigt sowie bedroht und wurde daraufhin verhaftet.

Am frühen Nachmittag wurden Polizisten in die Lindenallee gerufen. Dort war ein bereits hinlänglich bekannter Mann auf einem Grundstück erschienen und hatte es nicht wieder verlassen wollen. Der Ruf nach der Polizei belehrte ihn wohl eines Besseren, so dass die Beamten ihn letztlich außerhalb des Grundstücks antrafen.

Im Gespräch wurde der 52-Jährige plötzlich ausfallend. Er beleidigte die Polizisten und näherte sich ihnen immer wieder in bedrohlicher Art und Weise, ohne auf die Ermahnungen der Uniformierten zu achten. Letztlich fand er sich am Boden wieder. Das hielt ihn aber nicht davon ab, weiterhin Beleidigungen auszustoßen.

Der Delinquent verbrachte die kommenden Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes und Beleidigung eingeleitet.