MOZ

Wriezen Am 16. Juni, einem Dienstag,stießen an der Einmündung Friedrichstraße/Magazin- und Mauerstraße in Wriezen gegen 14.30 Uhr zwei Radfahrer zusammen.

Der Fahrer eines Rennrades fragte die 11- jährige Radfahrerin nach dem Zusammenstoß, wie es ihr gehe. Dann fuhr er weiter in Richtung Magazinstraße. Die Elfjährige war verletzt und ihr Fahrrad war auch beschädigt.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann den Fahrer des Rennrades beschreiben?

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Strausberg, Telefon 03341 - 3300,oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.