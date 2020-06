MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Montagnachmittag wurde ein 37 Jahre alter Deutscher in einem Einkaufsmarkt in der Alten Langewahler Chaussee beim Ladendiebstahl ertappt. Der Delinquent stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, war aber mit einem Motorrad vor dem Laden erschienen. Auch hatte er einen Rucksack dabei, in dem sich Einbruchswerkzeug befand.

Hinzugerufene Polizisten konnten das Motorrad einem Diebstahl zuordnen. Die KTM war in der Nacht zu Sonnabend aus einer Garage in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) gestohlen worden. Auch ein Helm fand sich an, der ebenfalls von dort stammte.

Der Mann wird sich jetzt für das Ganze verantworten müssen. Dabei wird auch zu klären sein, ob er für weitere Taten verantwortlich zu machen ist.