MOZ

Neuhardenberg (MOZ) Unbekannte haben in Neuhardenberg am Schinkelplatz drei LED-Strahler beschädigt. Dabei handelt es sich um Bodenstrahler, welche in einer öffentlichen Parkanlage verbaut waren. Einer Stiftung entstand so ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Der Polizei wurde die Straftat am Montag gemeldet; die Ermittlungen dauern an.