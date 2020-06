Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders. Auch das event--theater muss sein beliebtes Theaterfestival, den Brandenburger Klostersommer" neu organisieren.

Wie das event-theater bestätigte, wird das eigentlich für Ende Juni geplante Stück "Takt und Taktlosigkeit - Zu Gast bei Richard Strauss" im Rahmen einer "Brandenburger Klostersommer - Spätlese" am 5.,6., 12.,19.,26. und 27. September, jeweils um 16 Uhr, präsentiert. Und das nicht im Paulinerkloster, sondern im Lämmerstall im Domstiftsgut Mötzow, wo die gegebenen Abstandregeln problemlos umgesetzt werden können. Ergänzt wird das "Spätlese"-Programm mit Lesungen und königlichem Kabarett. So ist Walter Plathe am 13. September mit seinem Programm "Ich habe nichts ausgelassen" ab 16 Uhr zu Gast und am 20. September liest zur gleichen Zeit Sarah Bosetti. Auf großes Kabarett dürfen sich die Besucher zudem am 19. September um 20 Uhr mit "Friedrich II. – der Große! – und Müller von Sanssouci: Unterm Dreispitz brennt noch Licht" freuen. Die schon für Mai in der Johanniskirche geplante Inszenierung "Das Wirtshaus im Spessart" wird hingegen ins Jahr 2021 verlegt.

Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen: www. event-theater.de.