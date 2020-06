MOZ

Schmölln (MOZ) Bei einer Polizeikontrolle am Montagmorgen bei Schmölln wollten vier Männer in ihrem Mercedes fliehen. Sie landeten in einer Baustelle und einige standen unter Drogeneinfluss.

Am Montagmorgen wollten Bundespolizisten auf der L25 bei Schmölln einen Mercedes anhalten.Der Fahrer versuchte sich daraufhin der Kontrolle zu entziehen und landete letztlich mit dem Wagen in einer Baustelle.

Alle vier Insassen konnten gestellt werden. Die Männer im Alter von 18, 22 und 25 Jahren konnten sich nicht einigen, wer von ihnen denn nun gefahren sei. Eine gültige Fahrerlaubnis hatten alle jedenfalls nicht vorzuweisen. Dafür standen der Jüngste des Quartetts und einer der beiden 22-Jährigen unter Drogeneinfluss. Erste Ermittlungen erbrachten, dass Letztgenannter auch der Fahrer gewesen war. Noch ungeklärt ist, wie sie an das Auto gekommen sind. Eine Diebstahlsanzeige liegt gegenwärtig nicht vor.