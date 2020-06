René Wernitz

Buschow (MOZ) Werkzeuge erbeuteten Diebe in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in einen Kleintransporter. Durch das Zerstören einer Scheibe waren die Diebe ins Innere des in Buschow (Märkisch Luch) abgestellten Daimler gelangt. Die Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden.